Украинцев призвали не посещать Казахстан

Главное: Украинцам советуют не посещать Казахстан. Появилось заявление посольства.

Детали: Гражданам Украины посоветовали не посещать Казахстан. Соответствующее обращение озвучило посольство нашей страны в Нур-Султане.

Информируется следующее: «В связи с введением с 5 по 19 января чрезвычайного положения в городе Алма-Аты, а также Алматинской и Мангистауской областях, рекомендуем воздержаться от прибытия в Казахстан».

Отмечается также: «Гражданам, которые находятся на территории страны, следует воздержаться от посещения мест массового скопления людей на период чрезвычайного положения».

В тему: Казахстан в шаге от госпереворота.