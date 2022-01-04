Талибан создаст спецподразделение террористов-смертников

Главное: В армии Афганистана появятся смертники. Воинов-шахидов будут использоваться для спецопераций.

Детали: Представитель движения Талибан Забиулла Муджахид сообщил о создании специального батальона смертников, который станет частью будущей армии Афганистана. Его заявление передает издание The Khaama Press.

По словам официального представителя талибов, батальон будет использоваться для специальных операций.

Забиулла Муджахид также сообщил, что процесс создания новой армии Афганистана все еще продолжается. Он отметил, что бывшие афганские офицеры могут стать военнослужащими будущих вооруженных сил. Он также предположил, что для службы в армии могут, при необходимости, набирать женщин.

Ранее в Министерстве обороны Афганистана сообщалось, что афганская армия укомплектована на 80%. В целом в вооруженных силах будут проходить службу 100 тысяч военных и гражданских.

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