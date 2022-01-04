Сербский епископ сравнил положение Церквей в Черногории и Украине

Главное: По отношению к мировому Православию неканонические действия Фанара оставили украинских раскольников там же, где они находились до «признания».

Детали: Об этом сказал иерарх Сербской Православной Церкви епископ Бачский Ириней в интервью сербской газете «Печат», сравнивая положение Церквей в Черногории и Украине в контексте оценки вызовов мировому Православию в прошедшем году, сообщает Об этом сказал иерарх Сербской Православной Церкви епископ Бачский Ириней в интервью сербской газете «Печат», сравнивая положение Церквей в Черногории и Украине в контексте оценки вызовов мировому Православию в прошедшем году, сообщает spc.rs

«Состояние церковных дел в Черногории − это не что иное, как миниатюрная картина ситуации в Украине, конечно, с некоторыми отличиями. В обоих случаях работает национальная „инженерия“. В Черногории это кажется отчаянной попыткой навсегда утвердить вновь сформировавшуюся черногорскую идентичность, основанную на отрицании сербских корней и многовекового сербского самосознания черногорцев», − сказал архиерей.

Как отметил епископ Ириней, отдельные политики стараются искоренить само существование сербского народа в Черногории или, хотя бы, свести его «к незначительному, беспомощному и бесправному национальному меньшинству». Похожую картину он наблюдает и в Украине, несмотря на то что древнейшее историческое название великой восточнославянской страны «Русь» присутствует сегодня и в титуле Патриарха Московского, и в титуле раскольника «Патриарха Киевского» (Филарета — ред.).

«Дизайнеры и строители новых наций в XX и XXI веках, чаще всего атеисты или религиозно безразличные», пришли к идее, что им следует либо подчинить своей власти существующую Церковь, либо основать новую церковь, действующую в их интересах. При этом, они не заботятся ни о каких канонических правилах и грубо фальсифицируют исторические факты, приписывая несуществующую преемственность псевдоцерковным структурам«, — указал сербский архиерей.

«Черным юмором» назвал епископ Ириней ситуацию, когда крещеный, но сомнительный в своем исповедании Петр Порошенко и некрещеный президент Черногории атеист Мило Джуканович рассуждают, какая Церковь «древнее», «автокефальная» и тому подобное.

«В обоих случаях, украинский и черногорский народ, однако, самым убедительным образом показал антицерковным „церковным лидерам“ их место, а раскольники более или менее находятся там, где они были до неканонического вмешательства Константинополя и их легализации, не признанной на уровне мирового Православия», − отметил сербский архиерей.