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Новости > Японский ученый озвучил хитрый способ снизить давление

Японский ученый озвучил хитрый способ снизить давление

Александр Панько
05.01.22 07:15
2120
Японский ученый озвучил хитрый способ снизить давление

Главное: Назван необычный способ снизить давление. Это кофе с уксусом.

Детали: Японский ученый-диетолог Хиросигэ Итакура поведал о необычном способе снизить артериальное давление. По его словам, необходимо добавлять в кофе уксус или лимонный сок, благодаря чему повышается эффект хлорогеновой кислоты.

Уточняется, что данная кислота представляет собой вид полифенола, который не только придает кофе цвет и горечь, но и обладает антибактериальным действием, предупреждает снижение функции печени, близорукость и пресбиопию.

По его словам, кислота помогает сжигать жир, ослабляет воспалительные процессы в организме, сокращает количество бляшек на стенках сосудов и защищает эндотелиальные клетки, сохраняя их эластичность.

Специалист говорит, что следует добавлять в кофе чайную ложку уксусной кислоты, которая помогает снизить давление, стимулируя его гормональную регуляцию в организме.

Кроме этого в кофе можно класть тонко нарезанный лимон: он богат эриоцитрином, который предотвращает ожирение, а также нарирутином, способствующим профилактике насморка и чихания, заключил эксперт.

В тему: Диетолог поведала, почему не стоит пить кофе со сливками.

Тэги: Япония, здоровье, мир, кофе, давление

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