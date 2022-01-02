В Украине начал действовать закон, который касается всех, кто пользуется мобильной связью

Главное: В Украине начал действовать закон, в соответствии с которым к 2025 году все граждане должны будут указать свои паспортные данные для использования услуг мобильной связи.

Детали: 1 января 2022 года вступили в силу изменения к закону об электронных коммуникациях. Как сообщает «Громадське радио», согласно документу, украинцы должны регистрировать сим-карты, привязывая их к паспортным данным.

Нормы закона предусматривают переходный период до 1 января 2025 года. За это время абоненты, использующие услуги оператора, смогут идентифицировать себя.

После этого периода поставщики электронных коммуникационных услуг приостанавливают работу с не прошедшими идентификацию клиентами.

Отметим, что как именно должна происходить идентификация абонентов, неизвестно.

В тему: 1 ноября 2019 года коммуникационные компании Ericsson и Lifecell объявили о начале тестирования оборудования мобильной связи пятого поколения в Украине.