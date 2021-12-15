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Новости > В Украине подорожало все, кроме яблок и картошки

В Украине подорожало все, кроме яблок и картошки

Александр Панько
15.12.21 10:26
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В Украине подорожало все, кроме яблок и картошки

Главное: За последний год в Украине выросли цены практически на все товары основного потребления. По данным Госкомстата, подешевел лишь картофель и яблоки.

Детали: С ноября 2020 года по ноябрь 2021 года в Украине подорожали все продукты животного происхождения, бензин и другие виды горючего, почти все овощи «борщевого набора», все виды бакалейных товаров и все виды алкогольной и табачной продукции. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу статистики, в ноябре 2021 г сало в среднем по Украине продавалось по 96,12 грн. за кг, что на 23,6% дороже по сравнению с прошлым годом.

Остальные продукты животного происхождения:

— говядина — по 179,37 грн за кг (на 24,4% дороже);

— свинина — по 123,84 грн за кг (на 5,4% дороже);

— курятина в тушках — по 71,02 грн за кг (на 28,7% дороже);

— куриное филе — по 117,41 грн за кг (на 29,4% дороже);

— колбаса вареная первого сорта — по 116,41 грн за кг (на 12,1% дороже);

— мороженая рыба — по 87,49 грн за кг (на 8,1% дороже);

— яйца — по 30,63 грн. за десяток (на 29,2% дороже);

Молоко пастеризованное жирностью до 2,6% за указанный период выросло в цене на 10,1% (до 27,96 грн за кг), сыры мягкие жирные — на 12,7% (до 124,25 грн за кг), сметана жирностью до 15% — на 17,3% (до 74,43 грн. за кг), сливочное масло — на 13,3% (до 49,93 грн за 200 г).

Овощи «борщевого набора»:

— с ноября 2020 по ноябрь 2021 морковь подорожала на 49,4% (до 9,19 грн за кг);

— буряк — в 2 раза (до 10,55 грн за кг);

— капуста — на 63,9% (до 8,31 грн. за кг);

— репчатый лук — в 2,1 раза (до 10,61 грн за кг);

В то же время картофель за указанный период подешевел на 6,7% (до 8,61 грн за кг), а яблоки на 28,0%.

Хлеб и бакалея:

— гречневая крупа подорожала на 24,3% и в ноябре 2021 г. в среднем по стране продавалась по 46,33 грн за кг;

— рис за этот период вырос в цене на 19,0% (до 28,20 грн за кг);

— манная крупа — на 16,3% (до 17,69 грн за кг);

— ячная крупа — на 25,3% (до 15,44 грн за кг);

— пшено — на 3,7% (до 18,14 грн за кг);

— цена хлеба пшеничного из муки высшего сорта в ноябре 2021 года в среднем по стране составила 32,41 грн за 1 кг, что на 22,2% больше, чем годом ранее;

— на ту же сумму увеличилась цена хлеба пшеничного из муки первого сорта и хлеба ржаного и ржано-пшеничного;

— батона — 17,55 грн за 0,5 кг (на 20,5% больше);

Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы за указанный период подорожали на 21,9% (до 23,89 грн/кг в ноябре 2021 года), сахар — на 43,1% (до 28,20 грн за кг), подсолнечное масло — на 55,4% (до 62,32 грн за 1 л).

Алкоголь и табачные изделия:

— пиво отечественного производства с ноября 2020 по ноябрь 2021 поднялось в цене в среднем на 9,9% (до 19,19 грн за 0,5 л);

— водка — на 1,7% (до 94,22 грн за 0,5 л);

— вина столовые — на 5,2% (до 70,43 грн за 0,75 л);

— сигареты с фильтром отечественных марок в ноябре 2021 года в среднем по Украине продавались по 50,55 грн за пачку (20 шт.), что на 18,6% дороже, чем годом ранее;

— без фильтра — по 44,87 грн за пачку (дороже на 17,4%).

Бензин и другие виды топлива:

— в ноябре 2021 цена бензина А-92 в среднем по Украине составляла 30,80 грн за 1 л (на 33,2% больше, чем в ноябре 2020 года);

— бензина А-95 — 31,77 грн. за 1 л (на 30,1% больше);

— дизельного горючего — 30,58 грн за 1 л (на 31,1% больше);

— сжиженный газ с ноября 2020 года по ноябрь 2021 подорожал на 46,6%, до 18,78 грн за 1 л.

В целом потребительские цены в ноябре 2021 года против октября 2021 увеличились на 0,8%; против ноября 2020 г. — на 10,3%, против декабря 2020 г. — на 9,4%.

За январь-ноябрь 2021 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительская инфляция составила 9,3%. Базовая инфляция в прошлом месяце по сравнению с октябрем 2021 составила 0,8%, с начала года — 7,4%.

В тему: Популярный американский финансист, директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен предупредил, что в США грядет огромная инфляция. Уже в 2023-м году она может составить 15%. Отмечается, что такой уровень падения будет зафиксирован впервые со времен Второй мировой войны.

Тэги: бензин, алкоголь, цена, экономика, сигареты, масло, инфляция, хлеб, картофель, Госкомстат, рост цен, яблоки, новости Украины

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