Биолог озвучил ранние симптомы деменции

Главное: Что указывает на развивающуюся деменцию? Среди симптомов – потеря слуха.

Детали: Российский ученый-биолог Семен Голошейкин озвучил ранние симптомы деменции. Его цитируют местные СМИ.

Эксперт сообщил: «Ведется дискуссия, что потеря слуха может быть как ранним проявлением болезни Альцгеймера, так и одним из факторов риска ее возникновения».

По его словам, к болезни приводят нейродегенеративные расстройства, травмы головы, некоторые инфекции, метаболические нарушения, нехватка определенных витаминов.

Отмечается, что наиболее частые из них это болезнь Альцгеймера и атеросклероз сосудов головного мозга.

Специалист говорит: «Некоторые факторы могут повышать риск развития деменции. Это в том числе гипертония, диабет, повышенное содержание холестерина, ожирение, депрессия и алкоголизм».

Также информируется: «На поведенческом уровне возможна роль таких факторов, как социальная изоляция и отсутствие активной когнитивной деятельности. Что касается вредных привычек, увеличивающих вероятность деменции, то среди них с разной степенью доказательности называют курение, злоупотребление алкоголем, нездоровый режим и состав питания, а также, вероятно, малоподвижный образ жизни».

Резюмируется, что заметить первые признаки болезни очень сложно, их зачастую принимают за реакцию на стресс или особенности, связанные со старением организма.

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