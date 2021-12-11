В Киево-Печерской лавре УПЦ к празднику Николая чудотворца собирает подарки детям-сиротам

Главные новости за 10 декабря 2021 года
Киевляне в декабре получат новые платежки за тепло
В Минобразования рассказали, сколько учителей в Украине привиты от коронавируса
В Украине обновили зоны карантина
В МОЗ рассказали, как вакцинироваться от коронавируса, имея поддельный сертификат
Джулиана Ассанжа разрешили выслать в США
Как получить «вовину тысячу». Подробная инструкция
Немедленно убраться с полуострова: Генассамблея ООН приняла новую резолюцию по Крыму
Стало известно, о чем говорили Байден и Зеленский
На Олимпиаде-2028 появятся «токийские» виды спорта