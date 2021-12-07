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Новости > В Харькове второй день подряд «минируют» школы и ТРЦ

В Харькове второй день подряд «минируют» школы и ТРЦ

Александр Панько
07.12.21 14:57
179
В Харькове второй день подряд «минируют» школы и ТРЦ

Главное: В Харькове поступило сообщение в полицию о минировании семи школ, двух учебных заведений и трех торговых центров. Накануне там также «минировали» школы.

Детали: Полицейские проверяют сообщения о минировании учебных заведений и торговых центров в Харькове. Информация об этом поступила утром во вторник, 7 декабря. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Неизвестные около 10:40 сообщили правоохранителям о минировании семи школ, двух учебных заведений и трех торговых центров в Харькове.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления полиции.

«Информация зарегистрирована в Едином учете территориальных подразделений полиции, идет проверка», — говорится в сообщении.

В тему: Накануне письма с угрозой взрыва получили несколько школ Харькова. Минер требовал перевести пять миллионов гривен на два телефонных номера.

Тэги: общество, Харьков, школа, минирование, ТРЦ, новости Украины

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