В ОП объяснили, почему нельзя просто так взять и выдать «вовину тысячу»

Главное: Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса не будут выдавать наличными на руки из-за инфляционных рисков.

Детали: Тысячу гривен, которую президент Владимир Зеленский пообещал всем вакцинированным двумя дозами против ковид, не будут выплачивать живыми деньгами, потому что есть риск выведения их из экономики и роста инфляции. Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в комментарии телеканалу «Дом».

«Вот оппозиция говорит — дайте живыми деньгами. Но у живых денег есть обратная сторона медали. Если ты будешь раздавать живыми деньгами, то ты вообще можешь стимулировать инфляцию. Кроме того, живые деньги могут уйти из украинской экономики, например, потратится на импорт», — заявил экономист, подчеркнув, что выдавая живые деньги, нельзя проконтролировать, на что они пойдут.

В тему: 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский в видеообращении к народу заявил, что граждане Украины, привитые от ковида двумя дозами вакцины, смогут получить по 1000 грн через приложение «Дия». Программа заработает с 19 декабря. Для тех, у кого нет смартфона и «Дии», будут предусмотрены альтернативные способы получения средств.

Как объяснил спикер президента Сергей Никифоров объяснил, что обещанные деньги невозможно будет получить наличными на руки, речь идет о своего рода депозите, средства которого можно будет потратить лишь на определенный перечень услуг, таких как фитнес, туризм или посещение музея.

Выплату можно будет потратить также на приобретение книг.

Идея породила широкое обсуждение в соцсетях.