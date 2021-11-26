Данилов: Путин не снимает с повестки дня вопрос уничтожения Украины

Главное: По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, мир понял, что президент РФ Владимир Путин намерен уничтожить Украину и продолжает обострять ситуацию. Белый дом пытается его от этого отговорить.

Детали: Мир давно понял мотивы президента Российской Федерации в отношении Украины. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире ток-шоу «Право на власть».

«Нет сомнения, что Путин не снимает с повестки дня вопрос уничтожения нашей страны. Ничего не поменялось. Мир понял, что происходит. Маски все сняты», — заявил Данилов.

В свою очередь Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена пытается отговорить президента России Владимира Путина от нападения на Украину. В частности, Белый дом разрабатывает санкции против России за такие действия, сообщает New York Times.

По данным издания, администрация Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и переубедить Путина от вторжения в Украину.

«В конечном итоге это может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным. На прошлой неделе официальный представитель Кремля заявил, что Вашингтон и Москва обсуждают возможность проведения еще одного саммита. Администрация Байдена считает, что продолжение диалога с Путиным важно для того, чтобы остановить его от действий против Украины», — говорится в материале.

При этом отмечается, что американские чиновники совместно со странами-партнерами разрабатывают шаги за российские провокации, включая новые экономические санкции.

«У нас есть представители администрации в Европе, которые пытаются согласовать, какими будут эти экономические меры», — сказала Андреа Кендалл-Тейлор, эксперт по России из Центра новой американской безопасности, которая консультировала переходную команду Байдена.

По ее словам, такие меры могут включать санкции в отношении российских банков и производителей энергии, а также суверенного долга страны.

«Американские и британские чиновники обсуждали введение более жестких санкций против людей, близких к Путину, включая некоторые меры, которые рассматривались, но были отложены после того, как агенты Москвы использовали нервно-паралитическое вещество при попытке убить бывшего сотрудника российской разведки в Великобритании в 2018 году», — говорится в материале издания.

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