Украина готова разливать вакцину от коронавируса в Харькове

Главное: Вакцину от коронавируса хотят разливать в Харькове. Стартовать собираются в следующем году.

Детали: Уже в следующем году на харьковском заводе фармацевтической компании «Лекхим» хотят разливать вакцину от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в социальных сетях.

Чиновник информировал, что уже обсудил с руководством компании запуск линии производства вакцин по трем позициям – вакцины против коронавируса, гриппа и полиомиелита.

Отмечается, что Кабинет министров разрешил фармпроизводителям импортировать оборудование для производства вакцин и других препаратов, необходимых для профилактики заразы.

Ожидается, что мощности завода позволят разливать более десяти тысяч доз вакцин в час – более 30 миллионов доз в год.

Министр добавил: «Мы сможем наладить собственное производство вакцин и расширить производство других, например, антибактериальных, препаратов, необходимых пациентам».

Резюмируется, что рассматривается как собственное производство украинской вакцины, так и по технологии in bulk – разлив и расфасовка готового продукта.

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