Путин заявил, что испытал на себе экспериментальное лекарство от коронавируса

Главное: Владимир Путин заявил, что испытал на себе новое лекарство от коронавируса. Он привился назальной вакциной.

Детали: Президент РФ Владимир Путин сообщил, что привился назальной вакциной от коронавируса. Он этом он заявил на совещании с членами правительства страны.

Политик напомнил, что объявил о своем желании стать добровольцем на испытаниях нового препарата 22 ноября на встрече с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

Российский лидер отметил: «На следующий день вот после разговора он же сам мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно вот этот порошок назальной формы».

Глава государства добавил, что пятнадцать минут посидел и никаких ощущений у него не появилось.

Также он рассказал, что 22 ноября ревакцинировался препаратом «Спутник Лайт».

Владимир Путин поведал: «Ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал».

Кроме этого президент РФ отметил, что после ревакцинации и введения назального препарата он в среду уже занимался спортом.