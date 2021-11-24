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Названо одно из самых опасных осложнений коронавируса

Агата Кловская
24.11.21 09:07
56
Названо одно из самых опасных осложнений коронавируса

Главное: Тромбоз является одним из самых серьезных осложнений коронавирусной инфекции. В Минздраве рассказали, как его распознать.

Детали: Одним из самых серьезных осложнений болезни COVID-19 и наиболее частым является тромбоз. Это состояние, при котором у человека образуются сгустки крови в сосудах (тромбы). Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

Сообщается, что чаще тромбы образуются в глубокой вене ноги и могут передвигаться по кровеносным сосудам и попадать в легкие (тромбоэмболия легочной артерии — ТЭЛА). Тромбоз глубоких вен и ТЭЛА могут привести к смерти.

Симптомы тромбоза:

— боль и/или чувствительность в икроножной мышце или бедре;

— отек ноги стопы или лодыжки;

— покраснение и/или заметное изменение цвета тела.

Одышка, частое дыхание, боль в груди, быстрый пульс, головокружение и потеря сознания могут быть признаками и симптомами тромбоэмболии легочной артерии.

Факторы риска образования тромбов:

— курение;

— употребление противозачаточных таблеток;

— варикозное расширение вен;

— малоподвижный образ жизни;

— ожирение;

— беременность;

— употребление алкоголя.

Кроме того, к факторам образования тромбов относятся длительное пребывание на больничной койке, хирургические операции, онкологические заболевания, случаи тромбозов в семье.

В настоящее время все чаще появляются научные подтверждения о нарушении функции свертывания крови, которая приводит к образованию тромбов у больных COVID-19. Отдельные исследования утверждают, что тромбоэмболия легочной артерии присутствует у более половины умерших в результате COVID-19.

Еще одно исследование, проведенное во Франции и Нидерландах, свидетельствует, что около 20-30% пациентов, тяжело перенесших коронавирусную болезнь, имеют тромботические осложнения.

Несмотря на то, что вопрос образования тромбов у больных COVID-19 до сих пор изучается, методы его лечения и профилактики доказательны и известны врачам. В любом случае, тромбоз у больных COVID-19 — довольно распространенное явление, которое может иметь необратимые последствия для жизни человека.

В тему: В Минздраве обновили зоны карантина.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, общество, здоровье, коронавирус, тромбоз

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