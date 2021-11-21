Стало известно, сколько украинских учителей до сих пор не получили ни одной дозы вакцины от коронавируса

Главное: В Украине до сих пор ни одной прививки от коронавируса не получили 67,1 тысяч работников сферы образования. 3415 учителей отстранили от работы.

Детали: В Украине отстранили 3415 учителей от работы в связи с отсутствием прививок против коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на полученные ответы на запросы от Министерства образования и КГГА.

«По оперативной информации местных органов управления в сфере образования, в Украине по состоянию на 18 ноября отстранено от работы 3 415 педагогических работников учреждений общего среднего образования», — говорится в сообщении.

По состоянию на сейчас 67,1 тысячи работников учреждений дошкольного, общего среднего, специализированного, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования еще не получили ни одной прививки против коронавируса. Это 5,7% от общего числа работников.

В то же время полный курс вакцинации прошли 960,1 тысяч работников учебных заведений (или 81,1% от общего количества работников). Еще 156,9 тысячи (или 13,2%) педагогов получили одну прививку против коронавируса.

Согласно ответу КГГА, в Киеве по состоянию на 19 ноября вакцинировано 96,1% работников учреждений среднего образования (педагоги и технический персонал), из них вакцинировано учителей — 96,6%.

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