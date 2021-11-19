Стал известен самый популярный мессенджер среди украинцев

Главное: Самым популярным мессенджером среди украинцев стал Viber. Появились данные опроса.

Детали: Как оказалось, самый популярный мессенджер среди украинцев – это Viber. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, который провел Киевский международный институт социологии 10-15 сентября.

Выяснилось, что Viber есть у 73,6% людей, принявших участие в опросе.

Далее по ранжиру популярности следуют Facebook (42,7%), Тelegram (31,6%), Instagram (26,4%) и WhatsApp (25,3%).

При этом примечательно, что 18,7% украинцев не пользуются мессенджерами на мобильных устройствах.

В этом году граждане нашей страны стали чаще пользоваться Viber, рост популярности которого произошел с 65,8% до 73,6%, а также Facebook (с 34,9% до 42,7%) и Telegram (24,2% до 31,6%).

Добавим, что опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

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