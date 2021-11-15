Митрополит Антоний объяснил, что значит быть верным Христу

Главное: Сохранять верность Христу - это жить по Его заповедям.

«Верность состоит из маленьких каждодневных поступков. Они‑то и являются самой точной проверкой. Предательство Христа начинается с предательства самого себя. Каждого Господь задумал уникальной личностью. И очень важно эту уникальность найти, рассмотреть под грудой греховных привычек, эгоизма и глупости», - объяснил митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что в каждом человеке есть Отражение Божие, Его Образ. «Человек соткан по образу и подобию (Быт. 1:26). Нежелание видеть в себе этот Образ и есть страшное предательство. Чувство собственной значимости, желание жить без Божией помощи - признаки неверности и измены», - отметил он.

«Самое главное во всем этом — не отчаиваться. Нужно брать пример со святого апостола Петра, который, упав, предав Христа, нашел силы встать и снова быть Его ближайшим учеником. И нам не следует никогда отчаиваться. Нужно понимать, что мы слабы, но это не повод не пытаться встать. Падение - повод стать сильнее не своим силами, а милостью Божьею», - считает управделами УПЦ

В завершении митрополит Антоний напомнил, «что упование на милость Божию - спасительная мысль в любой ситуации».