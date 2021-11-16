Создан самый мощный квантовый процессор в мире

Главное: Создан новый квантовый процессор от IBM. Он назван самым мощным.

Детали: Американская компания IBM сообщила о создании квантового процессора. О нем поведал генеральный директор Арвинд Кришна.

Он информировал, что их детище может выполнять задачи, практически недоступные по сложности ни одному традиционному компьютеру.

Как стало известно, процессор Eagle может обрабатывать 127 кубитов информации.

Отмечается: «Невозможно смоделировать это на чем-то еще, что означает, что он мощнее чего угодно».

В тему: Квантовый компьютер как главная технология ближайшего будущего.