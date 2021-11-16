Ученые выяснили, как соль влияет на сердце

Главное: Соль – вредна для здоровья. Она повышает риск болезней сердца.

Детали: Специалисты из американской кардиологической ассоциации поведали о вреде соли для сердца. Появились данные их отчета.

Сообщается, что ученые оценили анализы мочи десяти тысяч участников по принципу «доза-ответ».

Уточняется, что средний возраст испытуемых был пятьдесят лет, при этом в эксперименте участвовало равное количество женщин и мужчин.

Информируется: «Данные показали, что 571 случай сердечнососудистых заболеваний был напрямую связан с высоким содержанием натрия и низким потреблением калия. Увеличение количества соли в рационе увеличивало риск развития болезни сердца на 18%».

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