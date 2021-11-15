Президент Макрон изменил флаг Франции, чтобы он не сливался с евросоюзовским

Главное: Глава Франции Эммануэль Макрон изменил флаг своей страны. Изменения касаются синего цвета. По мнению властей, теперь он будет смотреться «более контрастно» на фоне флага ЕС.

Детали: Президент Франции Эммануэль Макрон изменил синий цвет на флаге Франции. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, он стал более темного оттенка.

Такой синий цвет, по мнению французских властей, лучше выглядит, наследует флагу Великой французской революции, а также смотрится более контрастно на фоне флага ЕС, который часто на официальных мероприятиях стоит рядом с французским триколором.

Справка: Флаг Франции был введен в употребление 20 мая 1794 года и представляет из себя три вертикальных равновеликих полосы: синюю — у древкового края, белую — в середине и красную — у свободного края полотнища. Отношение ширины флага к его длине составляет 2:3. Является национальной эмблемой Франции в соответствии со 2-й статьей конституции 1958 года.