Пьяный полицейский устроил ДТП в Харькове, попытался скрыться и снова попал в аварию

Главное: В Харькове подвыпивший полицейский сел за руль и совершил ДТП. Попытавшись скрыться с места происшествия, он ударил еще два автомобиля.

Детали: Сотрудники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вечером 14 ноября в Харькове с участием полицейского. Как сообщает пресс-служба ГБР, по предварительной информации, полицейский Ахтырского отдела полиции Сумской области въехал в двигавшийся впереди автомобиль.

После этого он попытался скрыться с места ДТП, но врезался еще в две машины.

По предварительным данным, за руль нарушитель сел подвыпившем состоянии. Его и водителя одного из пострадавших авто госпитализировали.

Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, санкция которой предусматривает до 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 5 лет.

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