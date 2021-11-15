В Луцке мужчина погиб под колесами пьяного водителя прямо на тротуаре

Главное: В Луцке произошло смертельное ДТП. Мужчину сбили прямо на тротуаре.

Детали: Вечером воскресенья, 14 ноября, в Луцке на проспекте Василия Моисея произошла трагедия. О ней сообщает местная полиция.

Как стало известно, тут 23-летний местный житель, находясь в нетрезвом состоянии за рулем Mazda 6, насмерть сбил 60-летнего мужчину прямо на тротуаре – тот скончался в больнице.

Правоохранители говорят, что водитель в медучреждении прошел обследование по управлению транспортным средством в состоянии опьянения 1,21 промилле.

Уже открыто уголовное производство по части 3 статьи 286-1 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения». Отморозок может получить до десяти лет заключения.

Местные СМИ уточняют, что погибший был епископом Волынский и Галицкий Украинской апостольской православной церкви Олег Ведмеденко, основателем и ведущим Библейской школы духовного совершенствования.

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