Пик коронавируса в Украине пройден? Появилось важное заявление Ляшко

Главное: Пик коронавируса в Украине пройден. Об этом заявили в Минздраве.

Детали: Украина прошла пик пандемии коронавируса. Об этом можно судить из заявления министра Виктора Ляшко во время брифинга.

Чиновник отметил следующее: «Впервые за последние три месяца среднесуточное количество выписок из ковидных больниц преобладает над количеством госпитализированных».

Он сообщил, что в больницы госпитализируют в среднем на 7% меньше больных, чем выписывают.

Информируется, что стабилизация уровня госпитализаций является первым позитивным сигналом прохождения пика заболеваемости и начала разгрузки медицинской системы нашей страны.

Подчеркивается при этом: «Это еще не полная победа над вирусом. Количество случаев заболевания и уровни госпитализации находятся на достаточно больших значениях. Нужно продолжать наращивать темпы вакцинации и соблюдать карантинные ограничения».

В тему: Коронавирусом в Украине заболели еще 10 802 человека, умерли 442 больных.