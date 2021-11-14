В это сложно поверить, но вакцинация в Монголии привела... к эпидемии ковида

После того, как в мире началась ковидо-истерия, в Монголии, со средней плотностью населения менее 2 человек на кв. км, подхвативших этот вирус было лишь 2000 человек (2 человека умерли). А в 2021 году правительство страны объявило о массовой вакцинации населения и сразу же по стране прокатились вспышка ковида со смертельными случаями: 240 000 зараженных, при почти 1000 смертей. Об этом, как сообщает телеграм-канал нашего издания « Новости & Аналитика », речь идет в новой программе «Укол против свободы: истинная цель провалившейся вакцинации от ковида».

Полный выпуск передачи можно посмотреть по ссылке.

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