Ученые предрекают человечеству неминуемую катастрофу из-за повышения температуры

Главное: Если глобальные температуры поднимутся на два градуса по Цельсию, то около одного миллиарда человек постигнет невыносимая жара. Максимальная температура для человеческого организма составляет 32 градуса, в противном случае организм не охлаждается.

Детали: Ученые из Метеорологического центра Великобритании приняли участие в климатическом саммите COP26 в Глазго и представили исследования о возможных последствиях глобального потепления. Об этом сообщает The Guardian.

Эксперты отметили, что. В частности, если глобальные температуры поднимутся на два градуса по Цельсию.

В таком случае жара в мире достигнет 35 градуса и организм человека попросту не сможет охлаждаться из-за потоотделения.

Наихудшим образом потепление скажется на Бразилии, Эфиопии, Индии и густонаселенных странах Северо-Китайской равнины.

«Наше исследование показывает районы мира, где могут появиться наихудшие последствия изменения климата. Однако все без исключения регионы мира, включая Великобританию и Европу, также могут пострадать довольно серьезно», — отметил профессор Альберт Тенк.

В тему: Человечеству грозит климатическая катастрофа.