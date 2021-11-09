День книги рекордов Гиннесса: какой праздник отмечается 9 ноября 2021 года

Сегодня, 9 ноября 2021 года, в мире и Украине отмечают Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, День книги рекордов Гиннесса, а также День украинской письменности и языка.

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

С 9 на 10 ноября 1938 г на части австрийской территории и в тогдашней Германии произошли первые в истории массовые погромы еврейского населения. Главенствующая роль в насилии и грабежах принадлежала военизированным отрядам SA и наиболее активными сторонниками нацистской идеологии. Именно с этих погромов и начался массовый геноцид еврейского народа, который должен был, по выражению Адольфа Гитлера, окончательно решить еврейский вопрос.

Ночные улицы австрийских и немецких городов и местечек были усеяны осколками стекла от разбитых окон домов, витрин магазинчиков и лавок, принадлежащих евреям. Погромам и нападениям подвергались и публичные места: синагоги, библиотеки и другие учреждения. Обилие стекольных осколков на тротуарах и проезжей части дало названию этой страшной ночи — «хрустальная ночь» или «ночь битых витрин».

В память о ней был установлен Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, отмечаемый в мире ежегодно в девятый день ноября. Инициатива по установлению этого памятного дня принадлежит Международной сети против расизма, в которой участвуют более полутысячи организаций, действующих на территории полусотни государств.

День украинской письменности и языка

В 1997 году, по указу президента в Украине стали отмечать День украинской письменности и языка. Дату для этого выбрали не случайно. 9 ноября принято вспоминать Нестора Летописца — последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия, развивавшего письменный древнерусский язык в XI-XII вв н. э.

Всю свою жизнь Нестор был монахом монастыря и занимался книгами, он описывал события, которые ему приходилось наблюдать при жизни — тем самым очень помогая современным ученым в изучении истории Украины.

Конечно, с тех пор письменность в стране значительно изменилась, однако же, общность в символах даже современного алфавита все же наблюдается.

Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства

Изначально этот день установили в марте 2000 года, был издан Указ президента Украины. Тогда полное название звучало так — Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства. Празднование было назначено на 23 марта. Спустя 11 лет празднование сдвинули на конец весны — третье воскресенье мая. А спустя еще два года дату снова сдвинули, теперь уже на 9 ноября — то есть день работников культуры стал отмечаться в один день с Днем украинской письменности и языка.

Цель праздника — отметить огромный вклад работников культуры, любителей народного искусства в развитие и продвижение народного творчества, поощрить за помощь в возрождении национальной культуры, а также за активную культурную и просветительскую деятельность. Именно благодаря творческим личностям и деятелям искусства украинская культура смогла сохранить свою индивидуальность даже под давлением агрессоров.

Украинская культура нацелена сплотить народ для дальнейшего развития государства, она раскрывает сущность и учит быть украинцами в любой точке земного шара. Без традиций культура не сможет существовать, а если нет культуры — то не может быть и нации.

День книги рекордов Гиннесса

В этот день в 2005 г ежегодный справочник, раскрывающий информацию о рекордных достижениях людей и животных, уникальных природных явлениях, выдающихся достижениях шоу-бизнеса, СМИ и культуры в рамках кампании по привлечению новых соискателей учредил Всемирным днём Книги рекордов Гиннесса.

Благодаря этому уже в следующем году было зафиксировано 2244 новых рекорда, что на 173 % превысило аналогичный показатель за 2005 год.

С тех пор данное мероприятие проводится ежегодно, в четверг третьей недели ноября. В этот день люди со всего мира совершают попытки поставить какой-нибудь рекорд для очередного выпуска.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— День Независимости Королевства Камбоджа;

— Всемирный день лизинга;

— День рождения неоновой рекламы;

— День преподобного Нестора Летописца.