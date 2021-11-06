День памяти животных, погибших от рук человека: какой праздник отмечается 6 ноября 2021 года

Сегодня, 6 ноября 2021 года, в мире и Украине отмечают День памяти животных, погибших от рук человека и Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.

День памяти животных, погибших от рук человека

Этот праздник был учрежден зоозащитниками. В этот день люди зажигают свечи в память о животных, которые погибли по вине человека, вольно или невольно.

По сведениям Интерпола, рынок торговли экзотическими животными по объему уступает лишь наркоторговле, оставив позади даже реализацию оружия. Годовой объем колеблется от 6 до 20 миллиардов долларов.

Многие существа обречены на гибель при транспортировке. Ежегодно гибнет 53 миллиарда сельскохозяйственных животных, 100 миллионов зверей уничтожается ради меха, еще столько же умирает во время научных опытов. Не лучше обстоит дело с теми, кто много лет назад был приручен человеком.

Растет число бездомных собак и кошек. Стерилизация таких животных, чипирование и прививки — редкость. Многие из них гибнут под колесами автомобилей, умирают от голода в закрытых подвалах, становятся жертвами дог- и кэтхантеров. Иногда умирают и вполне счастливые питомцы, поскольку хозяева не соблюдают условия их содержания.

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов

Праздник был учрежден в 2001 году. Инициатором выступила Генеральная Ассамблея ООН.

Этот день не подразумевает какое-либо празднование. Скорее, это сигнал SOS, что транслируется в массы. Традиционно в этот день принято проводить форумы, круглые столы, где собираются экологи, социологи, историки, общественные и политические деятели, представители военных структур, ученые.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Всемирный день мужчин;

- Международная неделя науки и мира;

- День освобождения Киева;

- День ориентирования без компаса.