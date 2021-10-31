В УПЦ вышла передача о первом церковном иконописце

В Украине за подделку COVID-сертификатов хотят сажать на 8 лет
Главные новости за 29 октября 2021 года
В МОЗ назвали второй регион почти с полной вакцинацией. Заболеваемость там сейчас на нуле
В Минздраве рассказали, когда можно делать прививку после выздоровления от коронавируса
СНБО прогнозирует тысячу умерших от коронавируса в сутки уже в ближайшем будущем
Коронавирус в Украине: 26 870 заболевших и 648 погибших
Главные новости за 28 октября 2021 года
Украинцам объяснили, как вакцинироваться, имея поддельный COVID-сертификат
Киев ужесточает карантинные ограничения
Крупным городам Украины светит медицинский коллапс