В УПЦ вышла передача о первом церковном иконописце

Главное: На телеканале «Глас» вышел новый выпуск программы Украинской Православной Церкви «Православный вестник».

В выпуске рассказывается: кто стал первым церковным иконописцем — рассказ об апостоле и евангелисте Луке; каждый день — на служение Богу и ближнему — подробности о прошедшей неделе в жизни украинских верующих; святой, не боявшийся самого Сталина — невероятная и правдивая история преподобного Антония (Абашидзе) и другое.

«Православный вестник» — еженедельная религиозная информационная программа, которая рассказывает о праздниках и святынях православия, христианских добродетелях и рассматривает различные проблемы настоящего с религиозной точки зрения.