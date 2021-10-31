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Новости > В УПЦ вышла передача о первом церковном иконописце

В УПЦ вышла передача о первом церковном иконописце

Александра Кудрявцева
31.10.21 20:30
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В УПЦ вышла передача о первом церковном иконописце
Главное: На телеканале «Глас» вышел новый выпуск программы Украинской Православной Церкви «Православный вестник».
 
Детали: Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб-канал телепрограммы.
 
В выпуске рассказывается: кто стал первым церковным иконописцем — рассказ об апостоле и евангелисте Луке; каждый день — на служение Богу и ближнему — подробности о прошедшей неделе в жизни украинских верующих; святой, не боявшийся самого Сталина — невероятная и правдивая история преподобного Антония (Абашидзе) и другое.
 
«Православный вестник» — еженедельная религиозная информационная программа, которая рассказывает о праздниках и святынях православия, христианских добродетелях и рассматривает различные проблемы настоящего с религиозной точки зрения.
 
В тему: Митрополит Онуфрий рассказал, почему нельзя шутить с Богом.
 

Тэги: УПЦ

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