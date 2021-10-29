В Минздраве рассказали, сколько всего украинцев вакцинировалось от коронавируса

Главное: С момента начала вакцинации от коронавируса в Украине сделали уже 17 млн прививок. Накануне таких уколов было сделано 289241.

Детали: В Украине с начала вакцинальной кампании сделали уже 17 миллионов COVID-прививок. Об этом сообщает Минздрав.

«За весь период вакцинальной кампании сделано более 17 млн ​​прививок! С начала вакцинальной кампании привито 9 790 280 человек, из них получили одну дозу — 9 790 278 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 292 521 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 17 082 799 прививок», — сказано в сообщении.

Накануне в стране сделали 289 241 прививку: первую дозу вакцины получили 214 103 человека, вторую дозу — 75 138 человек.

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