Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Минздраве рассказали, сколько всего украинцев вакцинировалось от коронавируса

В Минздраве рассказали, сколько всего украинцев вакцинировалось от коронавируса

Агата Кловская
29.10.21 20:03
163
В Минздраве рассказали, сколько всего украинцев вакцинировалось от коронавируса

Главное: С момента начала вакцинации от коронавируса в Украине сделали уже 17 млн прививок. Накануне таких уколов было сделано 289241.

Детали: В Украине с начала вакцинальной кампании сделали уже 17 миллионов COVID-прививок. Об этом сообщает Минздрав.

«За весь период вакцинальной кампании сделано более 17 млн ​​прививок! С начала вакцинальной кампании привито 9 790 280 человек, из них получили одну дозу — 9 790 278 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 292 521 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 17 082 799 прививок», — сказано в сообщении.

Накануне в стране сделали 289 241 прививку: первую дозу вакцины получили 214 103 человека, вторую дозу — 75 138 человек.

В тему: В МОЗ назвали второй регион почти с полной вакцинацией. Заболеваемость там сейчас на нуле.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, Украина, общество, вакцинация, новости Украины

Комментарии

Статьи

29.10.21 09:22

Оружие сирийской войны: БРДМ-2

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Как связан Пакистан с современным конфликтом в Афганистане?
29.10.21 15:53

Как связан Пакистан с современным конфликтом в Афганистане?

Автор: Diplomatic Aspect

Выбор редакции
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
29.10.21 19:51

Ученые разгадали секрет панд
29.10.21 19:00

Главные новости за 29 октября 2021 года
29.10.21 18:18

Куда поехать и где можно отдохнуть в период локдауна?
29.10.21 18:02

Епископ УПЦ объяснил, как чтение Библии помогает принимать правильные решения
29.10.21 17:45

Управделами УПЦ дал совет, как избежать скандалов из-за вакцинации и пандемии
29.10.21 17:27

Скоро в Киеве - очередная Fuckup night
29.10.21 17:22

Священник УПЦ рассказал, как научиться понимать смысл богослужения
29.10.21 17:10

В УПЦ объяснили, нужно ли занавешивать зеркала после смерти родственников
29.10.21 16:50

В МОЗ назвали второй регион почти с полной вакцинацией. Заболеваемость там сейчас на нуле
29.10.21 16:45

На Волыни богословы УПЦ искали пути решения вопросов соборности и первенства в Церкви
29.10.21 19:00

Главные новости за 29 октября 2021 года
29.10.21 16:50

В МОЗ назвали второй регион почти с полной вакцинацией. Заболеваемость там сейчас на нуле
29.10.21 12:56

В Минздраве рассказали, когда можно делать прививку после выздоровления от коронавируса
29.10.21 11:28

СНБО прогнозирует тысячу умерших от коронавируса в сутки уже в ближайшем будущем
29.10.21 09:32

Коронавирус в Украине: 26 870 заболевших и 648 погибших
28.10.21 19:00

Главные новости за 28 октября 2021 года
28.10.21 16:57

Украинцам объяснили, как вакцинироваться, имея поддельный COVID-сертификат
28.10.21 16:01

Киев ужесточает карантинные ограничения
28.10.21 15:47

Крупным городам Украины светит медицинский коллапс
28.10.21 13:13

Украина влипла в серьезный допинговый скандал. Нам грозит отстранение от международных соревнований
26.10.21 16:56

На Ровенской АЭС произошла авария на трубопроводе
23.10.21 09:16

В Киеве два дня будут перекрывать улицы и мосты: схема
29.10.21 12:28

На Земле ожидается мощнейшая магнитная буря
25.10.21 20:44

В ВОЗ уверены в скорой победе над коронавирусом
26.10.21 19:00

Главные новости за 26 октября 2021 года
23.10.21 13:37

В Украине есть инновационные COVID-лекарства, но их нельзя использовать
23.10.21 15:36

В СНБО прогнозируют более тысячи смертей от коронавируса ежедневно
26.10.21 00:01

Появились новые подробности трагедии с участием Алека Болдуина
26.10.21 14:58

Третья волна COVID: Украина побила все континентальные максимумы за всю историю пандемии
26.10.21 13:32

Нидерландский суд решил судьбу «скифского золота»
Фото и Видео
Опубликовано видео эпичного прорыва теплотрассы в Киеве
Опубликовано видео эпичного прорыва теплотрассы в Киеве
Опубликовано видео эпичного прорыва теплотрассы в Киеве
Опубликовано видео эпичного прорыва теплотрассы в Киеве
Появилось видео с места пожара в Днепре, который унес две жизни
Появилось видео с места пожара в Днепре, который унес две жизни
Киев ужесточает карантинные ограничения
Киев ужесточает карантинные ограничения
Опубликовано видео, как в Киевской области мужчина угрожал медсестре пистолетом
Опубликовано видео, как в Киевской области мужчина угрожал медсестре пистолетом
Появилось видео, как в Канаде самолет сел на оживленную трассу
Появилось видео, как в Канаде самолет сел на оживленную трассу
Столичные врачи призывают ввести в Киеве локдаун
Столичные врачи призывают ввести в Киеве локдаун
Под Киевом прогремел мощный взрыв на заводе
Под Киевом прогремел мощный взрыв на заводе
В центре Киева подростки жестоко избили мужчину
В центре Киева подростки жестоко избили мужчину
Под Киевом прогремел мощный взрыв в детском саду
Под Киевом прогремел мощный взрыв в детском саду
Украина впервые применила в бою турецкий беспилотник
Украина впервые применила в бою турецкий беспилотник
fraza.com
Новости блогосферы
23.10.21 13:50

Почему европейцы протестуют против обязательной вакцинации?
21.10.21 18:26

В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
21.10.21 09:39

Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
11.10.21 22:05

Статья Дмитрия Медведева об Украине это капитуляция

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.