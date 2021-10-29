Ученые разгадали секрет панд

Главное: Ученые разгадали секрет окраса панд. Она обеспечивает им защиту.

Детали: Ученые из Великобритании, Финляндии и Китая выяснили, почему у панд такой необычный окрас. Их цитирует издание Scientific Reports.

Сообщается, что черно-белые цвета животных обеспечивают им камуфляж в естественной среде их обитания.

Исследователи узнали, что панды успешно маскируются. Шерсть животных позволяет затеряться в ландшафте и нарушает представления хищников о реальных размерах особи.

Сообщается, что черные пятна сливаются с темными тенями и стволами деревьев, белые соответствуют ярко освещенной листве или снегу, а бледно-коричневые тона обеспечивают плавный переход между очень темными и очень светлыми элементами.

В докладе говорится, что камуфляжный эффект срабатывает не только для модели зрения человека, но аналогичным образом действует на кошек и собак – представителей двух главных семейств хищников, охотящихся на панд.

Эксперты уверяют: «Контрастные пятна – это элемент так называемой деструктивной окраски, при которой четкие границы цвета шерсти нарушают очертания животного, и тот, кто на них охотится, издалека не может понять, с кем он имеет дело».

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