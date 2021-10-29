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Новости > На Земле ожидается мощнейшая магнитная буря

На Земле ожидается мощнейшая магнитная буря

Агата Кловская
29.10.21 12:28
533
На Земле ожидается мощнейшая магнитная буря

Главное: На Солнце случилась сильная вспышка. На Земле ожидается магнитная буря.

Детали: Накануне вечером на Солнце произошла сильнейшая вспышка класса Х. О ее последствиях поведали в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П.Н. Лебедева.

Сообщается, что вещество, выброшенное с поверхности, достигнет Земли и приведет к магнитной буре в течение полутора-трех суток от момента события.

Информируется: «Вспышка произошла на границе геоэффективной зоны в направлении на Землю».

Отмечается, что это будет буря среднего уровня G2.

Ученые говорят: «Есть два фактора: воздействие на техносферу, но сейчас даже гораздо более сильные бури купируются очень хорошо, и воздействие на самочувствие людей, где очень много факторов, которые больше определяются не магнитными нагрузками, сколько психосоматикой».

Также в сообщении говорится: «Активность Солнца, которая будет сопровождаться новыми вспышками, продлится еще семь-десять дней. Но строить прогнозы, произойдут ли на звезде новые вспышки класса Х, невозможно».

В тему: Стало известно, какого цвета Солнце на самом деле.

Тэги: общество, Солнце, мир, магнитная буря

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