Украинцам рассказали о грядущих волнах коронавируса

Главное: Ситуация с коронавирусом в Украине будет критической в ближайшие три недели. После этого ожидается спад.

Детали: Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин поведал о волнах коронавируса в нашей стране. Его цитирует издание «Гордон».

Чиновник сообщил: «Ближайшие три недели будут критичными, после чего волна постепенно пойдет на снижение».

Он добавил: «Спад заболеваемости продолжится, как мы ожидаем, почти до конца января».

Также уточняется: «Следующий подъем ожидается на март-апрель 2022 года».

Уверяется также, что власти используют механизм адаптивного карантина, который доказывает свою эффективность.

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