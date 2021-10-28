Главные новости за 28 октября 2021 года

- Коронавирусом в Украине заболели еще 26 071 человек. Умерли 576 людей.

- В начале следующей недели в Украине сохранится прохладная погода. Возможны дожди.

- В Закарпатской области забеременела 11-летняя девочка. Полиция разыскивает отца.

- «Скифское золото» может вернуться в Украину через полтора года. Если Россия подаст кассацию.

- В Украине обещают поднять пенсии до конца года. Это касается работников бюджетной сферы.

- Ситуация с коронавирусом в России ухудшается. Установлены два антирекорда.