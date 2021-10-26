Сегодня верующие УПЦ отмечают память Иверской иконы Богородицы

Главное: Сегодня верующие Украинской Православной Церкви празднуют день Иверской иконы Божией Матери.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ , святыня является одной из самых чтимых чудотворных икон.

Празднование Божией Матери в честь Иверской иконы происходит несколько раз в год: 25 февраля, 6 мая, 26 октября, а также во вторник Светлой седмицы в честь получения прототипа в море у горы Афон.

История образа возвращает к IX веку, в период борьбы с христианской религией и уничтожением святых икон. Когда образ Пресвятой Богородицы, находившийся у одной христианки, пронзило копье воина, который хотел ее уничтожить, из образа полилась кровь. Женщина спасла икону, помолившись и опустив ее в морские волны.

Икона, держась на воде, приплыла к горе Афон, где монахи увидели огненный столб, который шел от образа Богородицы. Преподобный старец Гавриил Святогорец по велению Божией Матери, явившейся ему во сне, пошел по воде, как по земной тверди, и чудотворная икона сошла ему в руки.

После нескольких попыток монахов поставить икону в соборный храм Иверского монастыря, образ Богоматери оказывался над воротами обители. Богородица снова открыла святому Гавриилу во сне свою волю о том, что не желает, чтобы ее хранили монахи, а Она сама будет их Хранительницей.

С тех пор образ был поставлен над воротами, и монастырь стал постоянным пристанищем для чудотворной Иверской иконы Божией Матери, которая также получила название «Вратарница». В отличие от других афонских святынь, Иверская икона Божьей Матери никогда не оставляла своей обители.

Святейший Патриарх Никон, тогда еще Новоспасский архимандрит обратился к архимандриту Афонского Иверского монастыря с просьбой прислать список с чудотворной Иверской иконы Пресвятой Богородицы.

Афонский монах Ямвлих написал копию с Иверского образа, и через год икона, в сопровождении афонских монахов, прибыла в Москву. 13 октября 1648 она была торжественно встречена жителями города.