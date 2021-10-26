Нидерландский суд решил судьбу «скифского золота»

Главное: «Скифское золото» должны вернуть Украине. Так решил нидерландский суд.

Детали: В Нидерландах решилась судьба «скифского золота». Об этом пишет издание De Telegraaf.

Как сообщается, Апелляционный суд Амстердама вынес по нему свое решение.

Тяжба тянулась с 2014-го года.

Было решено, что коллекцию крымских музеев после аннексии полуострова Россией должны передать государству Украина.

Всего это более 560 предметах из музейного фонда Украины, которые с 2013 года находятся на территории Нидерландов. Они были отправлены на выставку в нидерландский Музей Алларда Пирсона.

Стоимость коллекции оценивается в десять миллионов евро.

Не исключено, что после возвращения в Украину «скифское золото» будет храниться в заповеднике София Киевская.

В тему: Музеи Крыма намерены судиться за скифское золото.