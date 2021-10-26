В Киеве пациентка с коронавирусом выбросилась из окна больницы

Главное: В Киеве умерла 60-летняя женщина, которая выбросилась из окна инфекционного отделения больницы № 9. Она лечилась от коронавируса.

Детали: В Киеве из окна инфекционного отделения городской клинической больницы № 9 выпала 60-летняя пациентка. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, сообщает Obozrevatel со ссылкой на анонимный источник.

Погибшая проходила курс лечения в отделении для больных коронавирусом,

«Женщина 1961 года рождения выбросилась из окна инфекционного отделения на втором этаже. Известно, что она болела коронавирусом. Предсмертной записки не было», — рассказал собеседник.

Правоохранители подтвердили информацию о смерти пациентки медучреждения.

«Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», — уточнила пресс-служба столичной полиции.

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