Офис президента отправил своего человека Кузьмина «дерибанить» Харьков, - СМИ

«Одиозный Сергей Кузьмин, которого недавно назначили заместителем и.о. мэра Харькова Игоря Терехова по вопросам диджитализации, был навязан Офисом президента и его назначение является платой за поддержку Терехова на выборах мэра», — пишет издание Telegraf.com.ua , подчеркивая, что «Кузьмин должен наладить в Харькове «земельно-строительные „схемы“ в пользу некоторых влиятельных людей из Офиса президента».

«Судя по всему, особого выбора у Терехова не было — Кузьмина ему „спустили сверху“. И тот уже на первой сессии показал свое высокомерное отношение к Харькову — Кузьмин даже не удосужился выступить перед депутатами, показывая, что и в дальнейшем отчитываться он будет в Киеве», — пишут журналисты, отмечая, что формально Кузьмин будет курировать в мэрии вопросы цифровой трансформации.

"Впрочем, диджитализация для Кузьмина и его киевских покровителей только прикрытие. На самом деле, у него совсем другие задачи — он будет курировать в Харькове еще земельную и строительную сферы, а также Малые архитектурные формы (МАФы). «Вот в этих делах Кузьмин «дока», но только в том смысле, что он феноменально изобретателен в налаживании земельно-строительных «схем», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что «самой высокой должностью Кузьмина является пост главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) — органа, который всегда считался одним из самых коррумпированных в стране. Там он проработал недолго и был уволен со скандалом. Еще июле 2019 года тогдашний глава Минрегиона Геннадий Зубко сделал представление Кабмину на увольнение Кузьмина с формулировкой: «не прошел испытательный срок», что означает — завалил всю работу. Однако увольняло Кузьмина уже правительство Алексея Гончарука, который «прямым текстом заявил, что главная причина увольнения Кузьмина — тотальная коррупция в ГАСИ».

Telegraf.com.ua также приводит слова эксперта Виктора Глебы, который прямо писал, что Кузьмин решил «не бороться с мафией, а ее возглавить». «Именно при Кузьмине в ГАСИ стала широко известной коррупционная формула «5$ за 1 кв м», — говорится в статье.

Как утверждают журналисты, «Терехов в частных беседах и переговорах с депутатами горсовета по предстоящему голосованию, а также на заседании фракции Блока Кернеса перед сессией горсовета объяснил необходимость назначения Кузьмина своим замом следующим образом: „кураторы из ОП попросили это сделать“, прямо намекая на позицию замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко». По информации издания, Терехов пояснил депутатам, что «земельную и строительную сферу в Харькове придется отдать Кузьмину в полное управление по квоте ОП в обмен на поддержку президента на выборах мэра».

В итоге издание задается риторическим вопросом: «Интересно, какие же обязательства и функции внутри городского совета должен выполнять новый заместитель мэра по вопросам земли, архстройконтроля, МАФов и цифровой трансформации, если его ранее со скандалом уволили решением правительства за то, что при его руководстве порученная ему сфера просто утонула в коррупции и он провалил выполнение поставленных перед ним задач?».

Напомним, Сергей Кузьмин был назначен заместителем городского головы Харькова на внеочередной сессии Харьковского горсовета 12 октября.