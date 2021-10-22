В Верховной Раде на нардепа упал дверной засов

Главное: На народного депутата Александру Устинову упал дверной засов. Произошло это прямо в Верховной Раде.

Детали: В Верховной Раде произошел странный инцидент. На народного депутата от фракции «Голос» Александру Устинову (она также является секретарем счетной комиссии парламента) упал дверной засов.

Он разбил парламентарию голову. Ей оказана медицинская помощь.

Женщина сама подтвердила данный инцидент.

Как это произошло – непонятно.

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