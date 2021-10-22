Елизавета II угодила в больницу: названа причина

Главное: Елизавета II попала в больницу. Она провела там ночь.

Детали: 95-летняя королева Великобритании Елизавета II попала в больницу. Об этом информирует издание The Sun.

Как сообщается, она посетила частную клинику короля Эдварда VII в центре Лондона для обследования по совету врачей. После этого королева осталась на ночь в больнице, поскольку ее помощники не захотели возвращаться в Виндзор в столь позднее время.

Отмечается, что последний раз королева провела ночь в больнице в 2013 году, когда страдала от гастроэнтерита.

В публикации сказано, что за последние сорок лет Елизавета II была в больницах лишь пять раз.

Также стало известно, что ее визиту в клинику предшествовала отмена поездки в Северную Ирландию, от которой она отказалась по рекомендации врачей.

В окружении королевы полагают, что она сможет посетить климатический саммит в шотландском Глазго в начале ноября.

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