Жертвами пожара в Харьковской области стали три человека

Главное: В Харьковской области произошел пожар. Погибли три человека.

Детали: В ночь на пятницу, 22 октября, в селе Красное Харьковской области произошла трагедия. О ней поведали в ГСЧС.

Сообщается, что в одном из частных домов произошел пожар – его жертвами стали три человека.

Известно, что горело одноэтажное строение. Площадь огня составила восемьдесят квадратов.

Пламя тушили десять спасателей и две единицы техники.

Причины ЧП выясняются.

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