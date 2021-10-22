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Новости > Путин встревожился из-за открытия дверей НАТО для Украины

Путин встревожился из-за открытия дверей НАТО для Украины

Александр Панько
22.10.21 10:31
289
Путин встревожился из-за открытия дверей НАТО для Украины

Главное: Президент РФ Владимир Путин обеспокоился тем, что глава Пентагона Ллойд Остин заявил об открытии дверей НАТО для Украины. По его словам, такое заявление не является гарантией безопасности для России.

Детали: Президент России Владимир Путин заявил, что РФ беспокоит то, что во время своего визита в Украину глава Пентагона Ллойд Остин заявил об открытии дверей в НАТО для Украины. Об этом шла речь на пресс-конференции Путина.

«Вот приехал министр обороны (США), который, по сути, открывает Украине двери в НАТО. По сути, его заявления так можно трактовать. Это же не гарантия безопасности для России. И, конечно же, это нас беспокоит», — заявил он.

При этом российский лидер добавил, что открытые учебных центров на территории Украины не запрещено, однако под их видом НАТО сможет размещать «что угодно».

«Я знаю положения Конституции Украины. Но учебные центры никто не запрещает размещать. А под видом учебных центров можно что угодно размещать. Завтра под Харьковом ракета появится», — добавил он.

Главное: 19 сентября в Киев прилетел глава Пентагона.

Он прямо обвинил Россию в начале войны на Донбассе.

Тэги: Украина, общество, Харьков, Владимир Путин, Россия, НАТО, ракета, Ллойд Остин

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