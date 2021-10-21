Внезапная проверка пищеблоков школ и садиков приносит плоды. У 10% работников нашли стафилококк

Главное: Минздрав начал проводить внезапные проверки работников пищеблоков в учебных заведениях. В результате — у 10% от общего количества проверенных был выявлен стафилококк.

Детали: Министерство здравоохранения 11 октября начало проводить внезапные проверки работников пищеблоков в учебных заведениях на стафилококк. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отметили в ведомстве, сейчас такие проверки состоялись в 3002 заведениях, а в целом уже обследовали 9117 человек.

В ходе внезапных проверок у 940 работников пищеблоков обнаружили стафилококк (10% от общего количества проверенных).

Где обнаружили стафилококк:

— детсады — 422 лица;

— школы — 455 лиц;

— оздоровительные учреждения — 3 лица;

— интернаты — 55 лиц;

— другие заведения — 5 лиц.

Результаты проверки еще 2283 человек пока ожидаются.

«Выявленные носители инфекций будут отстранены от работы на время лечения и до полного выздоровления», — заявили в министерстве.

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