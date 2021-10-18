В Украине фиксируют ошеломляющий рост смертности от коронавируса

Главное: В Украине растет смертность от коронавируса. Прирост на 22% за неделю.

Детали: Смертность от коронавируса в Украине серьезно выросла за неделю. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

Чиновник информировал следующее: «За прошлую неделю болезнь унесла жизни 2 307 человек. Это на 22% больше, чем неделей ранее».

Он уточнил, что с начала пандемии 52% летальных исходов пришлось на возрастную группу 70 лет+, а еще 29% были зафиксированы среди людей в возрасте 60-69 лет».

Отмечается также: «За минувшую неделю было выявлено более 105 тысяч новых случаев заболевания, что на 11% больше, чем неделей ранее».

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