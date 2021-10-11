Священник УПЦ объяснил, почему важно сохранять целомудрие до брака

Главное: Где теряется целомудрие, там теряется всё — вера, доверие, честность, правдивость, даже смысл жизни, поэтому такие люди легко отпадают от Церкви.

«В последние годы под влиянием СМИ, похоти и лукавого духа у большинства людей, особенно у молодежи, сложилось такое впечатление, что не обязательно сохранять свое девство (целомудрие) до брака. Кто-то думает, что так он может зажечь в себе и другом человеке настоящую любовь, а кто-то свои интимные отношения до брака оправдывает проверкой любовных чувств», — сказал духовник КДАиС.

Архимандрит Маркелл рассказал, что святой апостол и евангелист Иоанн Богослов очень четко объясняет, что такое настоящая любовь, и не случайно Церковь называет его апостолом любви. «Он пишет, что Бог есть любовь и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем (1 Ин. 4:16). И утверждает, что настоящая любовь рождается от исполнения заповедей Божьих (Ин. 14:21). А кто их нарушает, тот говорит неправду, что любит (1 Ин. 4:20). По мнению святителя Игнатия (Брянчанинова), любовь не от Бога имеет богопротивный характер. Вершиной любви, как утверждает апостол, является то, когда кто готов жизнь свою отдать за ближних (Ин. 15:13)», — привел он слова апостола Иоанна Богослова.

По его словам, только там, где есть самоотречение, смирение одного перед другим, где носят крест не только на груди, но и в своем сердце — когда не дают развиваться гневным, похотливым, тщеславным мыслям, возникает настоящая любовь.

Духовник КДАиС, несмотря на огромное давление пропаганды так называемой свободной любви, призвал беречь свое целомудрие.

«Не нужно ходить в те места и заглядывать на те интернет-страницы, где могут спровоцировать на грех. Важно помнить слова апостола, что настоящая любовь возникает не от движения крови и плоти, но от Бога (Ин 1:13). Давайте молиться святому апостолу Иоанну Богослову, чтобы в сердце зажглась настоящая любовь от Бога. Только такая любовь дает истинный смысл жизни и приближает к святости. А где теряется целомудрие, там теряется всё — вера, доверие, честность, правдивость, даже смысл жизни, поэтому такие люди легко отпадают от Церкви», — заключил отец Маркелл.