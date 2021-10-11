Предстоятель УПЦ освятил новую часовню в Изюме

К концу месяца передвигаться по Украине станет гораздо сложнее
Главные новости за 11 октября 2021 года
В Украине поставлен очередной неприятный рекорд, связанный с ковидом
«Попросили доставить домой»: в деле об отравлении нардепа Полякова появились новые обстоятельства
В крови Полякова нашли следы наркотика, используемого для лечения героиновой зависимости
«Назначить на роль нового Ефремова»: в России разгорелся скандал из-за смертельного ДТП с участием Собчак
Коронавирус в Украине: 8 832 заболевших и 207 погибших
Определился победитель Лиги наций
Отбор на ЧМ-2022: Украина одержала тяжелейшую победу над Финляндией
В Киеве от неизвестной болезни скончался один из пионеров украинского интернета