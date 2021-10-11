Тренировка полиции перед Хэллоуином, или В каком стиле пройдут выборы в Харькове, — СМИ

В Харькове с обеда 9-го октября какие-то «люди» обзванивают и «минируют» больницы и супермаркеты. Об этом сообщают «Известия».

Также издание информирует : «Все «заминированные» лечебные заведения, работают с ковидными пациентами. Как сообщают очевидцы, паника среди родственников больных, лежащих в заминированных клиниках, только растёт, несмотря на официальные заявления властей о том, что медицинская помощь оказывается в полном объеме. Супермаркет «заминирован» пока один. Однако терзает нехорошее чувство, что ребята только начали. Кстати, сразу после этого события в Харькове усилили карантин и перевели регион в «оранжевую» зону.

С какой целью кому-то понадобилось поднимать такую волну телефонного террора пока неясно, но явно жители к нему не готовы. Особенно на кануне выборов в Харькове, которые назначены, не для насмешки ради ли, на Хэллоуин или может это репетиция большого празднования дня всех святых в американском стиле. Или это чья-то грязная политическая игра? Может это ответных ход? Но кому и за что? Давайте разбираться что еще ждет мирных жителей?

Напомним, в свое время, «телефонный терроризм» был очень популярен в России, и реализовывали его как раз представители украинских правых сил. Правда, Москва утверждает, что делалось это по прямой команде тогдашнего украинского руководства. Цель была понятна — раздражать местное население и максимально вымотать силовые структуры.

Действительно, тамошние правоохранители весьма дотошно отрабатывали такие звонки. Ну, а в Харькове все, вроде бы, свелось к профанации. Подъехали экипажи, погуляли с собаками по прилегающей территории. На самом деле, бомбы искать некому и нечем, хоть всем и понятно, что подобные звонки — фейк! Вот только кто звонит и кто решил, извините за выражение, «задолбать» харьковских полисменов?

Информация к размышлению. Перед избирательной кампанией в Харькове жестко зачистили несколько криминальных структур, которые, по заявлениям полиции, оказались связаны с националистами. В августе повязали ветеранов «Азова», занимавшихся рэкетом, на днях разгромили мошеннический колл-центр, работавший, якобы, только на США и выловили еще одну банду рэкетиров. Всех их тоже обвинили в связях с ультраправыми.

Так не в этом ли дело? Кому мешает правая сила в мирное время холодных, кулуарных завоеваний?

Вывод напрашивается сам собой, в результате борьбы Зеленского с радикалами, которые по мнению высших руководителей уже отжили своё и стали обузой и помехой в развитии страны в «нужном» русле, родилась и выкормилась в ответ армия телефонных террористов. Вот и пожинают плоды мирные Харьковчане от прилетевшей ответочки! Очень надеемся, что «правые» просто хотят заставить полицию побегать по городу, как всегда, не думая о людях, а не ослабляют ее силы перед какой-нибудь серьезной акцией на Хэллоуин.

А теперь вопрос из зала, господин президент, как вам война с радикалами? Что они дальше заминируют и кого еще изобьют и где? Сколько еще народу пострадает от разборок с «Правым корпусом», видимо, абсолютно неуспешных".