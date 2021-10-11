«Попросили доставить домой»: в деле об отравлении нардепа Полякова появились новые обстоятельства

Главное: Адвокат таксиста, в машине которого обнаружили бездыханное тело депутата Антона Полякова, утверждает, что его подопечного избили в отделении полиции за дачу ложных показаний. По данным СМИ, он является подсудимым по делу о торговле людьми.

Детали: Таксист, который подвозил народного депутата Антона Полякова перед смертью, обманул следователей, рассказывая обстоятельства случившегося. Как сообщает ТСН со ссылкой на его адвоката, «он солгал, что он подобрал его на транспортной остановке, а на самом деле, ему его подвезли из другой машины и попросили доставить домой».

«Он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез», — объяснил юрист, подчеркнув, что за это правоохранители избили свидетеля.

«Вот ребята его и наказали. Но следов нет, экспертиза не покажет», — рассказал адвокат, добавив, что вместо трех часов водитель провел в отделении почти сутки, что противоречит законодательству.

К тому же они якобы скрывали от адвоката, где его допрашивают и когда освободят.

Однако судиться с полицией никто не собирается. «Он обычных парень и просто хочет жить», — заключил адвокат.

В то же время, по данным издания, таксист оказался с криминальным прошлым. С 2017 он подсудимый по ст. 149 ч. 2 (торговля людьми). «08.11.2017 в 17.00 находясь в аеропорту „Борисполь“, совершил перемещение людей через государственную границу Украины, с целью их эксплуатации, с использованием обмана, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц. 16.11.2017 года из СУ ГУНП поступила информация по факту установления дополнительного эпизода о перемещении 20.10.2017 года в Турцию с целью предоставления сексуальных услуг гражданки В.А.С 1998 г.р.», — говорится в деле.

В тему: В ночь на 8 октября 2021 года в Киеве умер народный депутат Антон Поляков.

По данным Киевской городской прокуратуры, причиной смерти стала острая коронарная недостаточность.

Как заявил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко, в крови умершего нардепа Антона Полякова обнаружили следы метадона. Правоохранители считают, что он мог принимать наркотик либо сам, либо был кем-то отравлен.