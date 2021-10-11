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Новости > Стало известно, что будет с детьми Бритни Спирс после того, как она обретет самостоятельность

Стало известно, что будет с детьми Бритни Спирс после того, как она обретет самостоятельность

Александр Панько
11.10.21 13:42
570
Стало известно, что будет с детьми Бритни Спирс после того, как она обретет самостоятельность

Главное: После полной отмены опеки над американской певицей Бритни Спирс ее дети останутся со своим отцом, Кевином Федерлайном. По данным юристов, такое желание выразили они сами.

Детали: Отмена опеки над американской певицей Бритни Спирс не повлияет на ее договоренности с бывшим супругом Кевином Федерлайном, связанные с их общими детьми. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на адвоката танцора, дети Спирс выступили в суде, заявив, что не хотели бы изменений в достигнутом между их родителями соглашении.

В настоящее время опека над 16-летним Шоном и 15-летним Джейденом принадлежит Федерлайну. Мать имеет право посещать их по желанию.

В тему: 30 сентября 2021 года суд в Лос-Анджелесе постановил отстранить отца Бритни Спирс от опекунства над ней. Контроль за финансами певицы временно передан ее бухгалтеру, а опекуном временно стал менеджер Джоди Монтгомери.

Заседание по вопросу о полном прекращении опекунства над ней состоится 12 ноября.

Тэги: суд, мир, дети, культура, Бритни Спирс, Кевин Федерлайн, опека

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