Пожар в школе Днепра выгнал на улицу более 700 учащихся

Главное: В результате пожара в средней школы в Днепре пришлось эвакуировать более семи сотен учащихся и педагогов.

Детали: Утром 11 октября в одной из средних школ Днепра произошел пожар. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, прибывшие на место пожарные установили, что возгорание произошло в подвальном помещении трехэтажного административного здания учебного заведения.

В результате пожара 730 учащихся и педагогов вынуждены были покинуть помещение.

Огнем повреждено хозяйственное имущество на площади 3 кв. м.

На данный момент пожар ликвидирован.

В тему: 8 сентября 2018 года в Киеве на Беличьем поле произошел пожар в школе агрокомбината. Местные жители заподозрили подростков-курильщиков.