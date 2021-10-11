Пассажирский автобус перевернулся в Полтавской области – пострадало немало людей

Главное: В Полтавской области перевернулся пассажирский автобус. Пострадали одиннадцать человек.

Детали: Рано утром понедельника, 11 октября, возле села Карпиловка (Полтавская область) произошло кровавое ДТП. Как сообщает полиция, на 174-м километре трассы Киев-Харьков-Довжанский перевернулся пассажирский автобус, который ехали из Луганской области в украинскую столицу.

Известно, что пострадали одиннадцать человек – десять пассажиров и водитель. Их госпитализировали.

Машина съехала с проезжей части дороги и перевернулась на бок.

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